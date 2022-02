Biathlon, Rodeln, Super-G und Parallel-Riesenslalom: Deutsche Goldaussichten bei den Sport-Höhepunkten am Dienstag.

Köln (SID) - Denise Herrmann hat mit dem maximalen Erfolg vorgelegt, am Dienstag sind nun die Männer dran: Nach Sensations-Gold bei den Frauen gehen die deutschen Biathleten im Einzel über 20 km an den Start. Los geht es für Benedikt Doll, Johannes Kühn, Erik Lesser und Roman Rees ab 9.30 Uhr deutscher Zeit, eine Medaille wäre ein großer Erfolg.

Zweites Rennen, zweite Goldmedaille? Auch die deutschen Frauen greifen nach dem Rodel-Sieg, und die Chancen sind hier noch besser als zwei Tage zuvor bei Johannes Ludwigs Triumph: Nach zwei von vier Läufen liegt Natalie Geisenberger vor Anna Berreiter, Weltmeisterin Julia Taubitz dagegen stürzte auf der schwierigen Bahn. Die Entscheidung folgt am Dienstag ab 12.50 deutscher Zeit.

Die Abfahrt wurde zur Enttäuschung, und auch vor dem zweiten Olympia-Rennen sind die Erfolg.-Aussichten der deutschen Männer überschaubar. Im Super-G gehen neben dem WM-Zweiten Romed Baumann auch Josef Ferstl, Andreas Sander und Olympia-Debütant Simon Jocher für Deutschland an den Start. Die Favoriten heißen aber Aleksander Aamodt Kilde, Marco Odermatt oder Matthias Mayer und kommen aus Norwegen, der Schweiz und Österreich. Los geht es um 11.00 Uhr.

Am Dienstag steht der Parallel-Riesenslalom auf dem Programm, und Deutschland schickt in Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister gleich zwei Mitfavoriten ins Rennen. Mit dem Rennhang im Genting Snow Park kamen beide im Training gut zurecht, möglich scheint damit sogar zweimal Gold an einem Tag. Die Qualifikationsläufe starten schon um 3.40 Uhr deutscher Zeit, das Finale der Frauen beginnt um 8.39 Uhr, das der Männer folgt um 8.46 Uhr.