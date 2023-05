Die Runde der letzten Vier in Europas Königsklasse beginnt: Im Halbfinale der Champions League kommt es zum Gigantenduell mit deutscher Beteiligung.

Die Runde der letzten Vier in Europas Königsklasse beginnt: Im Halbfinale der Champions League kommt es zum Gigantenduell mit deutscher Beteiligung. 2014er-Weltmeister Toni Kroos und Nationalspieler Antonio Rüdiger empfangen mit Rekordsieger Real Madrid das momentan scheinbar unschlagbare Manchester City um Ilkay Gündogan und Tormaschine Erling Haaland. Anstoß des Hinspiel-Krachers ist um 21.00 Uhr.

Nur noch ein Test steht für die deutsche Nationalmannschaft vor der Eishockey-WM auf dem Programm. Am Dienstag trifft das Team von Bundestrainer Harold Kreis um 19.30 Uhr in München auf die Eishockeymacht USA, ehe es ab Freitag in Riga und Tampere um den WM-Titel geht. Mit dabei ist unter anderem NHL-Youngster John-Jason Peterka von den Buffalo Sabres. Münchens Yasin Ehliz, der "Spieler des Jahres" der DEL, verpasst hingegen das Turnier ebenso wie Tim Stützle ( Ottawa Senators).