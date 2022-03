Mit Olympiasiegerin Denise Herrmann an der Spitze startet das deutsche Biathlon-Team beim Weltcup in Kontiolahti.

Köln (SID) - Mit Olympiasiegerin Denise Herrmann an der Spitze startet das deutsche Biathlon-Team beim Weltcup in Kontiolahti. Zum Auftakt steht die Frauenstaffel auf dem Programm, das mit Olympiabronze dekorierte Quartett mit Herrmann, Vanessa Hinz, Vanessa Voigt und Franziska Preuß ist in Finnland komplett vertreten. Los geht es um 14.30 Uhr.

Die deutschen Handballerinnen empfangen im ersten Spiel nach der WM im Dezember den früheren Weltmeister Niederlande. Mit einem Sieg könnte die DHB-Auswahl von Bundestrainer Henk Groener in ihrer EM-Qualifikationsgruppe die Führung von Oranje übernehmen. Anwurf in Krefeld ist um 18.30 Uhr.