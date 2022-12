Köln (SID) - Die deutsche Nationalmannschaft darf nach dem 1:1 gegen Spanien weiter auf den Einzug ins WM-Achtelfinale hoffen - auch dank Costa Rica. Weil die Mittelamerikaner Japan schlugen, ist in der Gruppe E nach wie vor alles offen, mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel will die Mannschaft von Hansi Flick ins Achtelfinale einziehen. Anstoß in Al-Khor ist um 20.00 Uhr MEZ. Deutschland-Bezwinger Japan kann im Parallelspiel erneut zum Partycrasher werden, mit einem Sieg gegen Spanien würden die Japaner in die K.o.-Runde einziehen und die deutschen Chancen minimieren.

Nach dem Traumstart mit dem dritten Platz von David Zobel zum Weltcup-Auftakt wollen die deutschen Männer auch in der Staffel überraschen. Das DSV-Team startet im finnischen Kontiolahti ab 11.00 Uhr MEZ in den Wettkampf. Anschließend geht die deutsche Frauen-Staffel ab 13.35 Uhr MEZ in die Loipe.