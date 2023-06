Für den VfB Stuttgart geht es um den Klassenerhalt, der Hamburger SV will endlich zurück in die Bundesliga.

Für den VfB Stuttgart geht es um den Klassenerhalt, der Hamburger SV will endlich zurück in die Bundesliga. Im Hinspiel der Relegation wollen sich beide Mannschaften ab 20.45 Uhr eine gute Ausgangsposition für das zweite Duell am 5. Juni verschaffen. Während den Stuttgartern der vierte Abstieg der Vereinshistorie droht, warten die Hamburger bereits seit fünf Jahren auf die Rückkehr ins Oberhaus.

Nach seinem erfolgreichen Auftakt geht es für Olympiasieger Alexander Zverev bei den French Open in Paris gegen Alex Molcan aus der Slowakei. In der zweiten Runde steht erstmals auch Yannick Hanfmann. Der Karlsruher trifft auf den Argentinier Francisco Cerundolo. Daniel Altmaier hat in dem Italiener Jannik Sinner einen ausgesprochen namhaften Gegner vor sich. Bei den Frauen tritt Anna-Lena Friedsam gegen Jekaterina Alexandrowa an.