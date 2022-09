Frankfurt am Main (SID) - Schwerer Brocken im ersten Spiel: Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft trifft zum Auftakt der Heim-EM gleich auf Mitfavorit Frankreich. Los geht es vor über 15.000 Zuschauern in Köln um 20.30 Uhr. Bundestrainer Gordon Herbert kann dabei auch auf den zuletzt angeschlagenen NBA-Profi Daniel Theis zurückgreifen.

Die Handball-Bundesliga startet in ihre 57. Saison. Zum Auftakt empfängt unter anderem der HSV Hamburg die SG Flensburg-Handewitt. Außerdem ist Aufsteiger und Altmeister VfL Gummersbach bei der TBV Lemgo Lippe gefordert. Anwurf der insgesamt vier Spiele ist jeweils um 19.05 Uhr.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt sind in der Qualifikation für die Champions League bereits knapp gescheitert, Bayern München steigt nun in der 2. Qualifikationsrunde ein. Der Gegner wird ab 13.00 Uhr in Nyon/Schweiz ausgelost. Meister VfL Wolfsburg ist bereits für die Gruppenphase gesetzt.