Köln (SID) - Gold für Johannes Ludwig, Gold für Natalie Geisenberger, Gold für die Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt. Mit blitzsauberer Bilanz gehen die deutschen Rodler als klarer Favorit in den Teamwettbewerb. Für Geisenberger, Wendl und Arlt geht es ab 14.30 MEZ im Yanqing Sliding Centre um den jeweils sechsten Olympiasieg - deutscher Rekord für Winter-Olympioniken.

Vier Jahre nach dem Silbercoup von Pyeongchang will die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft auch in Peking für Furore sorgen. Zum Auftakt des olympischen Turniers trifft die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm auf Rekordsieger Kanada, das erste Vorrundenspiel in der Gruppe A beginnt um 14.10 Uhr MEZ.

Seriensieger Martin Nörl geht selbstbewusst in die olympische Entscheidung im Snowboardcross. Der Weltcupführende hat die Generalprobe in Cortina d'Ampezzo gewonnen, Sportsoldat Nörl rechnet auf dem Weg zur angepeilten Goldmedaille aber nicht mit einem "Selbstläufer". Beim Weltcup in China im November war der Deutsche Siebter geworden, ernst wird es ab 07.00 Uhr MEZ. Auch Paul Berg und Umito Kirchwehm sind dabei.