Köln (SID) - In München werden die European Championships eröffnet. Die erste Medaillen-Entscheidung fällt im Mehrkampf der Kunstturnerinnen. Die Wettbewerbe laufen bis zum 21. August.

Die Schwimm-Europameisterschaften beginnen in Rom. Olympiasieger Florian Wellbrock wird sein Programm nach einer Coronainfektion reduzieren.

Im dänischen Herning werden die Weltmeisterschaften mit dem ersten Teil des Nationenpreises der Springreiter fortgesetzt. Oberstes Ziel der deutschen Equipe ist die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Dafür muss mindestens Platz fünf in der Mannschaftswertung her.