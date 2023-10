Die deutschen Handball-Frauen treffen in Wetzlar im ersten Spiel der EM-Qualifikation auf die Ukraine. Bei der Partie werden bis zu 500 ukrainische Geflüchtete erwartet, die für das Spiel vom Verband und der Stadt Wetzlar Freikarten erhalten haben. Mit dem Spiel beginnt für die DHB-Auswahl das Rennen um ein Ticket für die EM-Endrunde 2024 in Ungarn, Österreich und der Schweiz. Trotz vier verletzt fehlender Spielerinnen soll ein Sieg her.

Im indischen Mumbai findet ab Sonntag die 141. IOC-Session statt, zuvor tritt die Exekutive zusammen. Bei der Session soll unter anderem entschieden werden, welche Sportarten 2028 ins olympische Programm rücken. Auf der Wunschliste stehen Baseball/Softball, Lacrosse, Flag Football, Cricket und Squash. Auf der Kippe stehen hingegen Gewichtheben, Boxen und der Moderne Fünfkampf. Keine Entscheidung ist in der Frage zu erwarten, ob russische und belarussische Sportler und Sportlerinnen wieder an den Olympischen Spielen teilnehmen dürfen.

Nach dem direkten Duell zum Auftakt steht für Bayern München und Alba Berlin der jeweils zweite Einsatz in der EuroLeague an. Pokalsieger München spielt ab 20.15 Uhr bei Panathinaikos Athen in Griechenland, die Berliner empfangen um 20.00 Uhr Baskonia Vitoria-Gasteiz aus Spanien. Die Bayern hatten in der Vorwoche Alba in eigener Halle geschlagen.