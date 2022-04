Köln (SID) - Nach dem frühen Aus von Meister Bayern München in der Champions League wollen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt die Bundesliga-Fahne im internationalen Geschäft hochhalten. In der Europa League streben beide Klubs am Donnerstag den Einzug ins Halbfinale an, müssen dafür aber schwere Auswärtsaufgaben lösen. Frankfurt steht im Viertelfinal-Rückspiel beim FC Barcelona ebenso unter Druck wie Vizemeister Leipzig beim italienischen Vertreter Atalanta Bergamo. Beide Hinspiele endeten mit einem 1:1.

EISHOCKEY: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet in ihre Vorbereitung auf die WM im Mai in Finnland. Das erste von zwei Länderspielen binnen 24 Stunden gegen Tschechien findet am Donnerstag in Chomutov statt. Bundestrainer Toni Söderholm hat unter anderem fünf Neulinge in sein 24er-Aufgebot berufen.