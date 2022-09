Der SC Freiburg will in der Europa League weiter auf seiner Erfolgswelle reiten.

Köln (SID) - Der SC Freiburg will in der Europa League weiter auf seiner Erfolgswelle reiten, Bundesliga-Tabellenführer Union Berlin peilt parallel das erste internationale Erfolgserlebnis der Saison an. Und in der Conference League hofft der 1. FC Köln nach den Zuschauer-Ausschreitungen beim Auftakt in Nizza auf ein Fußballfest beim ersten Heimspiel. Freiburg ist um 18.45 Uhr bei Olympiakos Piräus zu Gast, Union spielt ebenfalls um 18.45 Uhr bei Sporting Braga. Köln ist ab 21.00 Uhr gegen den tschechischen Klub 1. FC Slovacko gefordert.

Die Deutsche Eishockey Liga startet in ihre 29. Spielzeit. Zum Auftakt treffen die Kölner Haie auf Vizemeister Red Bull München. Die Münchner mit Erfolgscoach Don Jackson gehören zusammen mit Titelverteidiger Eisbären Berlin und den Adler Mannheim zu den Favoriten auf den Meistertitel. Bully in der Kölner Arena ist um 19.30 Uhr.