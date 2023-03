Köln (SID) - Der SC Freiburg empfängt den italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin zum Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League und steht unter Zugzwang. Nach dem 0:1 im Hinspiel müssen zum Weiterkommen gegen die Alte Dame ab 18.45 Uhr Tore her. Auch Union Berlin steht bei Union St. Gilloise in Belgien vor einer schwierigen Aufgabe, das erste Duell in Berlin endete 3:3. Dagegen hat Bayer Leverkusen nach einem 2:0-Heimsieg gegen Ferencvaros Budapest in Ungarn allerbeste Karten. Union und Bayer sind ab 21.00 Uhr gefordert.

Der umstrittene FIFA-Präsident Gianni Infantino steht beim 73. Kongress des Weltverbandes in Kigali/Ruanda vor der Wiederwahl. Da der Schweizer als einziger Kandidat antritt, ist seine Bestätigung nur Formsache. Der Deutsche Fußball-Bund wird dem FIFA-Chef allerdings die Unterstützung verweigern, das gilt auch für Norwegen, Schweden und Dänemark.

Nach dem erfolgreichen Auftakt für die deutschen Skirennläufer in der Abfahrt stehen beim Weltcup-Saisonfinale in Soldeu/Andorra die Super-G-Wettbewerbe an. Ab 10.00 Uhr ist Kira Weidle bei den Frauen am Start, ab 11.30 Uhr wird es für Romed Baumann und Andreas Sander ernst. Baumann war am Mittwoch Zweiter geworden, Sander Dritter und Weidle Neunte.