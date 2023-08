Die deutschen Volleyballerinnen starten in Düsseldorf mit der Partie gegen Griechenland in die Heim-EM.

Deutschlands Volleyballerinnen starten in Düsseldorf mit der Partie gegen Griechenland in die Heim-EM. Los geht es für die Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen um 20.00 Uhr. Die besten vier Teams jeder Sechsergruppe erreichen das Achtelfinale.

Hapoel Beer-Sheva und Lewski Sofia ermitteln den Gegner von Eintracht Frankfurt in den Play-offs zur Conference League. Das Hinspiel endete 0:0, das Rückspiel in Bulgarien wird um 19.00 Uhr angepfiffen. Der Gewinner trifft am 24. und 31. August auf den deutschen Europa-League-Sieger von 2022.

Der Leichtathletik-Weltverband World Athletics wählt in Budapest seinen Präsidenten. Einziger Kandidat ist der Brite Sebastian Coe, der in seine dritte Amtszeit gehen wird.