Bayer Leverkusen winkt der erste Einzug in ein Europapokalfinale seit 21 Jahren. Im Halbfinal-Rückspiel der Europa League muss der Fußball-Bundesligist ab 21.00 Uhr den 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel bei der AS Rom wettmachen. 2002 stand die Werkself in Glasgow im Champions-League-Finale gegen Real Madrid - und unterlag.

Nach acht aufeinanderfolgenden DFB-Pokalsiegen spielen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg um die Nummer neun. Im Finale in Köln geht es um 16.45 Uhr gegen Außenseiter SC Freiburg, der VfL kann den Pokal zum insgesamt zehnten Mal gewinnen. Mehr als 40.000 Fans werden für eine Rekordkulisse sorgen.

Ohne Superstar Leon Draisaitl haben die deutschen Eishockey-Cracks bei der WM ein wegweisendes Duell vor der Brust. Nach der Absage des NHL-Stürmers trifft die punktlose Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis im vierten Gruppenspiel auf das bislang ungeschlagene Team aus Dänemark. Sollte erneut kein Sieg gelingen, könnten das Viertelfinale und die direkte Olympia-Qualifikation schon außer Reichweite sein. Los geht es im finnischen Tampere um 19.20 Uhr.