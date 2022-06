Köln (SID) - Beim Auftakt in die neue Saison der Nations League ist unter anderem Ex-Weltmeister Spanien im Einsatz. Der Mitfavorit für die Wüsten-WM in Katar empfängt im Topspiel um 20.45 Uhr in Sevilla Ex-Europameister Portugal. Die deutsche Mannschaft spielt am Samstag in Bologna gegen Italien.

Halbfinaltag der Frauen in Roland Garros - unter anderem mit Coco Gauff und Martina Trevisan. Die 18-Jährige aus den USA und ihre zehn Jahre ältere Gegnerin aus Italien spielen bei den French Open in Paris ihr bislang bestes Grand-Slam-Turnier. Eine der Debütantinnen zieht ins Finale am Samstag ein.

Der SC Magdeburg steht vor der Krönung einer überragenden Saison. Das Team von Trainer Bennet Wiegert braucht im Spiel ab 19.05 gegen HBW Balingen-Weilstetten nur noch einen Punkt für den Meistertitel. Es wäre der erste für den SCM seit 21 Jahren.