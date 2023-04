Die Rechnung für Bayer Leverkusen ist einfach: Mit einem Sieg bei Union Saint-Gilloise" itemprop="name" />Union Saint-Gilloise steht die Werkself im Halbfinale der Europa League. Das ist auch das klare Ziel der favorisierten Mannschaft von Trainer Xabi Alonso. Das 1:1 aus dem Viertelfinal-Hinspiel sollte Bayer dennoch als Warnung dienen, wenn ab 21.00 Uhr in Belgien der Ball rollt.

Nach seinem Fehlstart als Eishockey-Bundestrainer mit zwei deutlichen Niederlagen gegen Tschechien hofft Harold Kreis auf eine positive Entwicklung seines Teams. In der zweiten Phase der WM-Vorbereitung geht es dafür mit erweitertem Kader zweimal gegen Österreich. Der erste Test startet um 19.30 Uhr in Deggendorf.

Deutschlands Topspieler Alexander Zverev greift beim ATP-Turnier in München an seinem 26. Geburtstag zum Schläger. Nach seinem Freilos in der ersten Runde ist der frühere Weltranglistenzweite und zweimalige Turniersieger auf der Anlage des MTTC Iphitos im Achtelfinale gegen den Australier Christopher O'Connell klarer Favorit. Das Match war ursprünglich schon für Mittwoch geplant, musste wegen des Dauerregens aber verschoben werden.