Die beiden Co-Gastgeber sind am ersten Tag der Frauenfußball-WM im Einsatz. Ab 9.00 Uhr MESZ empfängt Neuseeland in der Gruppe A Norwegen, Australien spielt um 12.00 Uhr in Staffel B gegen Irland. Die deutsche Mannschaft muss sich noch bis zum Montag gedulden.

Nach der Fahrt über das Dach der Tour de France bei der letzten Alpenetappe steht für die Radprofis ein wenig Entspannung auf dem Programm. Über 184,9 km führt das 18. Teilstück von Moutiers nach Bourg-en-Bresse, die Sprinter dürfen sich nach dem weitgehend flachen Verlauf Hoffnungen auf einen Massenspurt machen. Und die Topfahrer im Gesamtklassement um Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar können wohl endlich mal wieder durchatmen.