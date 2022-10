Der deutsche Basketball-Vizemeister Bayern München hofft am Donnerstag in der EuroLeague im vierten Anlauf auf den ersten Sieg.

Köln (SID) - Der deutsche Basketball-Vizemeister Bayern München hofft am Donnerstag in der EuroLeague im vierten Anlauf auf den ersten Sieg. Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri steht im Heimspiel gegen das italienische Spitzenteam Armani Mailand ab 20.30 Uhr nach den Niederlagen in ihren ersten drei Begegnungen bereits unter großem Erfolgsdruck.

Titelverteidiger SC Magdeburg kann am Donnerstag bei der Handball-Klub-WM im saudi-arabischen Dammam den Einzug ins Halbfinale perfekt machen. Gegen den einheimischen Vertreter Al Khaleej ist der deutsche Meister im Rennen um den Sieg in der Gruppe A nach seinem Auftakterfolg gegen Sydney University HC erneut klarer Favorit. Spielbeginn ist um 18.00 Uhr.