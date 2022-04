Basketball-Bundesligist Bayern München steht in der EuroLeague am Donnerstag im zweiten Play-off-Viertelfinale beim FC Barcelona unter Zugzwang.

Köln (SID) - Basketball-Bundesligist Bayern München steht in der EuroLeague am Donnerstag im zweiten Play-off-Viertelfinale beim FC Barcelona unter Zugzwang. Nach der Auftaktniederlage am vergangenen Dienstag an gleicher Stelle könnte eine erneute Niederlage in der Best-of-five-Serie bereits eine Vorentscheidung gegen den früheren Pokalsieger bedeuten. Münchens Aufgabe bei den Katalanen erschwert zusätzlich der Ausfall des ehemaligen NBA-Profis Darrun Hilliard, der im ersten Duell mit Barcelona eine schwere Schulterverletzung erlitt.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft testet in der Vorbereitung auf die WM im Mai in Finnland am Donnerstag erstmals vor heimischem Publikum. Nach den beiden Länderspielen vor Ostern in Tschechien trifft das Team von Bundestrainer Toni Söderholm in Rosenheim auf die Schweiz. Dabei kommt bei den Gastgebern auch rund ein halbes Dutzend Spieler zum Einsatz, die mit ihren Klubs im DEL-Titelrennen bereits ausgeschieden sind.