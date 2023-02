Union und Leverkusen kämpfen am Donnerstag um den Achtelfinaleinzug

Köln (SID) - Union Berlin hat nach dem 0:0 im Hinspiel bei Favorit Ajax Amsterdam gute Chancen, das Achtelfinale der Europa League zu erreichen. Die Köpenicker empfangen den niederländischen Meister ab 21.00 Uhr zum Showdown an der alten Försterei. Zuvor will Bayer Leverkusen eine schwierige Aufgabe meistern. Die Werkself muss bei der AS Monaco (18.45 Uhr/beide RTL) eine 2:3-Niederlage aus dem hitzigen Hinspiel aufholen.

Bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Planica stehen die nächsten drei Wettkämpfe auf dem Programm. Zunächst starten die Männer und Frauen jeweils im Klassik-Sprint in der Loipe, die Finals beginnen um 14.30 Uhr. Im Anschluss geht es im Skispringen der Frauen um WM-Medaillen, ab 17.00 Uhr starten die deutsche Skisprung-Hoffnung Katharina Althaus und Co. von der Normalschanze.