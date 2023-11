Die Fußballerinnen von Bayern München sind mit einem 2:2 gegen AS Rom in die Champions-League-Saison gestartet.

Die Fußballerinnen von Bayern München sind mit einem 2:2 gegen AS Rom in die Champions-League-Saison gestartet. Im Auswärtsspiel bei Paris St. Germain, das seinen Auftakt gegen Ajax Amsterdam verloren hat, besteht nun die nächste Chance, in der Gruppe C den ersten Sieg einzufahren. Anstoß ist um 18.45 Uhr.

Alba Berlin steht mit einem Sieg aus neun Spielen auf dem letzten Platz der EuroLeague, nun steht um 20.45 Uhr das Duell mit dem ungeschlagenen Tabellenführer Real Madrid an. Anders sieht es bei den Bayern-Basketballern aus, die beim Vorletzten ASVEL Lyon-Villeurbanne um 20.00 Uhr antreten und wieder etwas Boden auf die Play-off-Ränge gutmachen wollen.