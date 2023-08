Das nächste Europa-Abenteuer beginnt für Eintracht Frankfurt in der Hauptstadt Bulgariens.

Das nächste Europa-Abenteuer beginnt für Eintracht Frankfurt in der Hauptstadt Bulgariens. Nach der Champions-League-Reise in der vergangenen Saison treffen die Hessen nun zwei Etagen tiefer im Hinspiel der Qualifikation für die Conference League auf Lewski Sofia. Der Einzug in die Gruppenphase ist Pflicht. Die Partie beginnt um 19 Uhr.

Deutschlands Hockeyfrauen wollen bei der Heim-EM in Mönchengladbach ins Finale. Um 20 Uhr geht das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg nach einer makellosen Vorrunde leicht favorisiert ins Halbfinale gegen Belgien.

Der Geher Christopher Linke peilt bei den Weltmeisterschaften in Budapest das Podest an. Nach dem fünften Platz über 20 km soll es über die 35-km-Distanz nun eine Medaille sein. Zudem nimmt Linke die nationalen Bestmarke in Angriff. Das Rennen beginnt um 7 Uhr. Außerdem fallen Entscheidungen unter anderem im Weitsprung (19.30 Uhr) sowie über die 400 m (21.35), bei den Frauen im Hammerwurf (20.15) sowie über 100 m Hürden (21.25).

Nach dem Prolog am Vortag steht für die Radprofis bei der Deutschland Tour bereits eine große Prüfung an. Die erste Etappe führt über 178 km von St. Wendel nach Merzig, es warten mehrere knackige Anstiege auf die Fahrer. Vor allem die Zielrunde hoch zur Kreuzbergkapelle hat es in sich. Das Profil dürfte den Klassikerspezialisten entgegenkommen.