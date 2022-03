Köln (SID) - Stolpergefahr für Europameister Italien, Stefan Kuntz trifft auf Cristiano Ronaldo: In den mit Spannung erwarteten Europa-Play-offs für die Fußball-WM 2022 in Katar stehen die Halbfinals auf dem Programm. Im Kampf um drei offene Tickets trifft Nationaltrainer Kuntz mit der Türkei auf Portugal um Superstar Ronaldo, die Italiener erwarten Außenseiter Nordmazedonien. Zudem kommt es ab 20.45 Uhr zu den Duellen Wales - Österreich und Schweden - Tschechien.

Bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Montpellier steht für Nolan Seegert und Minerva Hase ab 18.30 Uhr die Paarlauf-Kür auf dem Programm. Nach der Enttäuschung bei den Olympischen Spielen in Peking, wo Seegert tagelang in Quarantäne saß und es am Ende zu Rang 16 reichte, hat sich das deutsche Duo kein Platzierungsziel gesetzt.