Köln (SID) - Bei der Tour de France der Frauen sind auf der längsten Etappe der Rundfahrt noch einmal die Sprinterinnen gefragt. Das fünfte Teilstück führt über 175,6 meist flache Kilometer von Bar-le-Duc nach Saint-Die-des-Vosges. Ab Freitag wird es dann immer hügeliger, das Finale findet am Sonntag statt.

Yannick Hanfmann kämpft in Kitzbühel um seine erste Halbfinal-Teilnahme bei einem ATP-Turnier seit einem Jahr. Der 30-Jährige aus Karlsruhe war nach Siegen über den Österreicher Gerald Melzer und Iwan Gachow aus Russland in die Runde der letzten acht eingezogen, wo er auf den Lokalmatadoren und früheren US-Open-Sieger Dominic Thiem trifft. Letztmals in einem Halbfinale hatte er im Juli 2021 im schwedischen Bastad gestanden.