Köln (SID) - Nach dem Dämpfer in der Bundesliga gegen den Rivalen Bayern München wollen es die Frauen des VfL Wolfsburg in der Champions League besser machen: Im Viertelfinal-Rückspiel empfangen die Wölfinnen den französischen Topklub Paris St. Germain. Dank des 1:0-Auswärtssiegs im Hinspiel würde Alexandra Popp und Co. ein Remis reichen, um in die Runde der letzten Vier einzuziehen. Ab 18.45 Uhr rollt der Ball.

Geht den Rhein-Neckar Löwen im Aufstiegsrennen der Bundesliga die Luft aus oder schafft das Team um Spielmacher Juri Knorr den Turnaround? Nach zwei Niederlagen will der Tabellendritte zurück in die Spur - ein Sieg beim TBV Lemgo Lippe muss her, um den Druck auf die Konkurrenz aus Berlin und Kiel wieder zu erhöhen. Anwurf ist um 19.05 Uhr.

Trotz heftiger Kritik hat das Internationale Olympische Komitee die Tür für die Rückkehr russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten in den Weltsport geöffnet. Ein Ende der erhitzten Debatte ist nicht in Sicht, es gibt weiter Redebedarf für die Exekutive um IOC-Präsident Thomas Bach. Eine Pressekonferenz mit Ergebnissen der Beratungen in Lausanne ist gegen 14.30 Uhr geplant.