Das Überwintern in den europäischen Wettbewerben hat sich das Bundesliga-Trio bereits gesichert, dennoch geht es für Bayer Leverkusen, den SC Freiburg und Eintracht Frankfurt am fünften Gruppenspieltag noch um einiges. In der Europa League hat Leverkusen ab 21 Uhr bei BK Häcken den Gruppensieg vor Augen, Freiburg will zuvor ab 18.45 Uhr gegen Olympiakos Piräus die K.o.-Runde klarmachen. In der Conference League kann sich auch Frankfurt gegen PAOK Saloniki ab 21 Uhr noch alle Chancen auf die Pole Position in der Gruppe offenhalten.

Die deutschen Handball-Frauen starten in die WM, als Ziel hat Bundestrainer Markus Gaugisch das Viertelfinale ausgegeben. Zum Auftakt wartet im dänischen Herning ab 18 Uhr Japan, in der Vorrunde trifft das Team um die Kapitäninnen Emily Bölk und Alina Grijseels noch auf den Iran und Polen in der Gruppe F.

Für die Männer steht in Östersund ab 15.20 Uhr die erste Staffel des Winters über 4x7,5 Kilometer an. Der Auftakt in den Einzelrennen war mit dem Doppelsieg von Roman Rees und Justus Strelow vielversprechend, dennoch sind die Norweger um Dominator Johannes Thingnes Bö favorisiert. Seit fast drei Jahren gab es keinen deutschen Staffelsieg mehr.