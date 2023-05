Jan-Lennard Struff kann in Madrid erstmals das Halbfinale eines Turniers der hochdotierten Mastersserie erreichen.

Jan-Lennard Struff kann in Madrid erstmals das Halbfinale eines Turniers der hochdotierten Mastersserie erreichen. Der 33-Jährige, als Lucky Loser ins Hauptfeld gerückt, bekommt es mit dem an Nummer vier gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas zu tun. Immerhin: Das bislang einzige Duell der beiden auf Asche gewann Struff 2019 in Barcelona.

Tabellenführer Telekom Baskets Bonn kann am vorletzten Bundesliga-Spieltag mit einem Erfolg in Bamberg (19.00 Uhr) den Hauptrundensieg perfekt machen. Die Gastgeber kämpfen allerdings ebenso noch um die Play-off-Teilnahme wie die Würzburg Baskets, die ab 20.30 Uhr das Kellerkind Löwen Braunschweig empfangen. Für den Tabellenzweiten Alba Berlin wird die Begegnung bei Schlusslicht medi Bayreuth bereits die letzte der Hauptrunde.