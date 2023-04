Köln (SID) - Jeweils vor eigenem Publikum wollen die Adler Mannheim und die Grizzlys Wolfsburg ihre ersten Matchbälle zum Einzug ins Finale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft holen. Die Mannheimer führen in der Halbfinalserie "best of seven" vor der Partie um 19.00 Uhr gegen den ERC Ingolstadt ebenso mit 2:1 wie die Wolfsburger, die um 19.30 Uhr den Vorrundensieger Red Bull München erneut düpieren möchten.

Der zweimalige Turniersieger Bernhard Langer geht beim berühmten US Masters in Augusta zum 40. Mal seit seinem Debüt 1982 an den Start. Er ist der einzige deutsche Starter. Der Anhausener könnte seinen eigenen Rekord von 2020 brechen, als er als ältester Spieler der Turniergeschichte den Cut geschafft hatte. Titelverteidiger ist der Weltranglistenerste Scottie Scheffler aus den USA. Am Start ist auch der 15-malige Major-Champion Tiger Woods, für den es die 25. Teilnahme ist. Bereits fünfmal hat Woods an der Magnolia Lane triumphiert, zuletzt 2019.