Es wird ernst bei der Tour de France: Die erste Bergankunft verspricht zum Kräftemessen der Top-Favoriten um Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar zu werden. Die Entscheidung der sechsten Etappe wird wohl auf den letzten 16 der insgesamt 144,9 Kilometer von Tarbes nach Cauterets-Cambasque fallen. Zuvor wartet mit dem Col d'Aspin (1. Kategorie) bereits ein erster bekannter Tour-Anstieg mit einer durchschnittlichen Steigung von 7,3 Prozent.

Vor einem knappen Jahr wurde Emma Malewski in München völlig überraschend Europameisterin am Schwebebalken - jetzt will die 18-Jährige auch national nachlegen. Bei der DM in Düsseldorf steht am Donnerstag zunächst die Entscheidung im Mehrkampf an. Der Titel könnte ein wichtiges Ausrufezeichen auf dem Weg zu Olympia 2024 in Paris werden. Die Wettkämpfe im Düsseldorfer PSD Bank Dome starten um 15.00 Uhr.