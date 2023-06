Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 8. Juni.

Die French Open sind auf die Zielgerade eingebogen: Am Donnerstag stehen die Halbfinals der Frauen beim wichtigsten Sandplatzturnier der Welt an. Ab 15.00 Uhr entscheidet sich, wer das Finale am Samstag erreicht. Den Anfang macht die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka, die Belarussin trifft auf die ungesetzte Tschechin Karolina Muchova. Für das zweite Halbfinale hat sich die Brasilianerin Beatriz Hadad Maia qualifiziert, sie spielt gegen die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen oder die US-Amerikanerin Coco Gauff.

Der (noch) Meister muss nachlegen: Der SC Magdeburg muss gegen Außenseiter TVB Stuttgart gewinnen. Im Titelrennen mit Tabellenführer THW Kiel besetzt der SCM allerdings nicht mehr die Pole Position. Die TSV Hannover-Burgdorf darf derweil noch unerwartet hoffen: Mit einem Erfolg gegen Absteiger GWD Minden bleibt Hannover im Rennen um Platz sechs, der wegen des European-League-Sieges der Füchse Berlin zur Europacup-Teilnahme in der kommenden Saison berechtigt. Anwurf der Spiele ist um 19.05 Uhr.