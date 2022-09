Köln (SID) - Der SC Freiburg und Union Berlin wollen ihren starken Saisonstart in der Europa League fortsetzen, der 1. FC Köln freut sich auf die Rückkehr auf die internationale Bühne. Freiburg empfängt um 21.00 Uhr Qarabag Agdam aus Aserbaidschan, Union trifft um 18.45 Uhr auf Union St. Gilloise aus Belgien. Eine Klasse darunter tritt der FC in der Conference League um 18.45 Uhr bei OGC Nizza an.

Ons Jabeur und Caroline Garcia spielen bei den US Open in New York um den Einzug ins Endspiel. Die Wimbledon-Finalistin aus Tunesien und die wiedererstarkte Französin haben im Turnierverlauf Eindruck hinterlassen. Aber auch in der oberen Hälfte des Tableaus lauern mit Iga Swiatek und Aryna Sabalenka starke potenzielle Finalgegnerinnen.