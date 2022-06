Köln (SID) - Am dritten Spieltag der Nations League wollen die Weltklassestürmer Cristiano Ronaldo und Erling Haaland ihren Torhunger weiter stillen. Nach seinem Doppelpack gegen die Schweiz trifft der ehemalige Weltfußballer Ronaldo mit Portugal um 20.45 Uhr in Lissabon auf Tschechien. Der Noch-Dortmunder Haaland, der ab dem 1. Juli offiziell Spieler von Manchester City sein wird, empfängt mit Norwegen in Oslo zeitgleich die slowenische Auswahl. Am Sonntag gegen den skandinavischen Nachbarn Schweden (2:1) hatte Haaland die beiden norwegischen Treffer erzielt.

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo will gut fünf Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaften in Eugene im US-Bundesstaat Oregon an ihre starke Frühform anknüpfen. Beim Diamond-League-Meeting in Rom startet die 28-Jährige (Saisonbestleistung 7,09 m) als Favoritin in die neunköpfige Konkurrenz, die um 20.38 Uhr beginnt. Aus deutscher Sicht sind im Stadio Olimpico unter anderem auch der frühere Kugelstoß-Weltmeister David Storl und die formstarke 1500-m-Läuferin Hanna Klein am Start.