Köln (SID) - Zum Auftakt des 19. Bundesliga-Spieltags erwartet der vom Abstieg bedrohte FC Augsburg den Tabellenneunten Bayer Leverkusen. 23 Mal trafen beide Klubs bislang in der Bundesliga aufeinander, das 2:1 in der Hinrunde war der erste Augsburger Sieg gegen die Werkself. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Beim Davis-Cup-Duell mit der Schweiz will Alexander Zverev den nächsten Schritt zurück zu alter Stärke machen. In Trier kämpft Deutschland um die Qualifikation für das Finalturnier Ende des Jahres. Los geht es am Freitag mit zwei Einzeln. Zunächst spielt ab 17 Uhr Oscar Otte gegen Marc Hüsler, anstehend stehen sich Zverev und Stan Wawrinka gegenüber. Die Entscheidung fällt am Samstag, wenn zunächst ein Doppel und im Anschluss zwei weitere Einzel angesetzt sind.

Mit dem zweiten Mixed-Wettkampf des WM-Winters beginnt das Weltcup-Wochenende in Willingen. Zurück im deutschen Team ist nach einer kurzen Auszeit der zuletzt formschwache Karl Geiger, der im Dezember 2022 in Titisee-Neustadt im ersten Mixed der Saison mit dem DSV-Quartett auf Rang drei geflogen war. Der erste Durchgang auf der Mühlenkopfschanze startet um 16.00 Uhr.