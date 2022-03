Köln (SID) - Im "Vogelnest" von Peking starten die 13. Winter-Paralympics. Aus Deutschland sind 17 Sportler am Start, dazu werden die Sehbehinderten von fünf Guides unterstützt. Insgesamt fallen bis zum 13. März 78 Entscheidungen in sechs Sportarten. Die Eröffnungsfeier beginnt um 13.00 Uhr MEZ.

Das deutsche Davis-Cup-Team bestreitet am Freitag und Samstag seine Qualifikationspartie in Brasilien. Mit Olympiasieger Alexander Zverev an der Spitze stehen ab 20.00 Uhr zunächst zwei Einzelmatches an, ehe am Samstag die Entscheidung im Doppel und den verbliebenen zwei Einzeln fällt. Der Sieger qualifiziert sich für die Gruppenphase der besten 16 Mannschaften im September.

Zum Auftakt des 25. Bundesliga-Spieltags treffen Arminia Bielefeld und der FC Augsburg aufeinander. Der Sieger kann sich etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen und zum unteren Mittelfeld aufschließen. Anpfiff auf der Bielefelder Alm ist um 20.30 Uhr.