Köln (SID) - Borussia Dortmund ist eine Woche nach dem schmerzhaften 1:4 gegen RB Leipzig auf Wiedergutmachung aus. Der BVB ist ab 20.30 Uhr beim abstiegsgefährdeten VfB Stuttgart zu Gast. Die Schwaben stehen ebenfalls unter Druck, der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur einen Punkt.

Bei der Rückkehr nach Australien geht das Duell zwischen Ferrari und Red Bull in die nächste Runde. Sebastian Vettel und Mick Schumacher kehren derweil nach ihren Zwangspausen ins Cockpit zurück. Das zweite Freie Training beginnt um 8.00 Uhr MESZ.

Superstar Tiger Woods steht auch am zweiten Tag des US Masters im Blickpunkt. Der 46-Jährige, der das Turnier bereits fünfmal gewinnen konnte, geht ab 19.41 Uhr MESZ auf das Grün. Woods bestreitet in Augusta sein erstes offizielles Turnier seit seinem folgenschweren Autounfall im Februar vergangenen Jahres.