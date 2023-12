Zum Auftakt des 14. Spieltags der Fußball-Bundesliga empfängt die TSG Hoffenheim um 20.30 Uhr den VfL Bochum und peilt nach zuletzt fünf Pflichtspielen ohne Sieg einen Dreier an. Fünf Spiele ungeschlagen sind die Gäste aus Bochum, mit dementsprechend breiter Brust geht der VfL ins Gastspiel in Sinsheim.

Die zweite Weltcupstation im Biathlon ist Hochfilzen, Sprints stehen am ersten Tag auf dem Programm. Aus deutscher Sicht lief der Auftakt in Östersund prächtig, Philipp Nawrath bei den Männern und Franziska Preuß bei den Frauen stehen im Gesamtweltcup an der Spitze. Nawrath verteidigt ab 11.30 Uhr Gelb, Preuß ab 14.25.

Beim Grand-Prix-Finale in Peking hat das Berliner Eiskunstlauf-Paar Minerva Hase und Nikita Volodin einen furiosen Auftakt hingelegt und greift nach einer Medaille. Mit einem fehlerlosen Kurzprogramm plus Saisonbestleistung geht das Duo, das erst seit gut einem Jahr gemeinsam auf dem Eis steht, mit einer Führung in die Kür um 9.40 Uhr MEZ. Hase und Volodin gelten auch als Medaillenhoffnung für Olympia 2026 in Mailand.