Köln (SID) - In der dänischen Hauptstadt Kopenhagen beginnt am Freitag die 109. Tour de France der Radprofis. Ein 13 Kilometer langes Einzelzeitfahren bildet den Auftakt zur Großen Schleife über 3353,4 km bis zur Zielankunft in der französischen Metropole Paris. Anders als der favorisierte Vorjahresgewinner Tadej Pogacar aus Slowenien gehen die neun deutschen Fahrer vorrangig mit Helfer-Aufgaben an den Start.

Ein deutsches Quartett spielt beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon um den Einzug ins Achtelfinale. Der Kölner Oscar Otte fordert in der dritten Runde den spanischen Shootingstar Carlos Alcaraz heraus. Die frühere Titelgewinnerin Angelique Kerber aus Kiel misst sich mit der Belgierin Elise Mertens. Außerdem wollen Tatjana Maria aus Bad Saulgau und die Dortmunder Nachwuchshoffnung Jule Niemeier ihre Erfolgsserien fortsetzen.

In der Formel wirft der Große Preis von Großbritannien schon 48 Stunden vor dem Start seine Schatten voraus. In den Trainingssessions wollen sich die Titelkandidaten Max Verstappen im Red Bull und Charles Leclerc im Ferrari in Silverstone für das Rennen am Sonntag optimal auf die Streckenverhältnisse einstellen. gefahren wird ab 14.00 und 17.00 Uhr MESZ.