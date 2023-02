Köln (SID) - Schalke 04 hofft nach zuletzt zwei torlosen Remis nacheinander auf den ersten Sieg des Jahres. Das Bundesliga-Schlusslicht eröffnet gegen den VfL Wolfsburg den 20. Spieltag, drei Punkte sind aufgrund der bedrohlichen Tabellensituation beinahe schon Pflicht. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Nach ihrem furiosen Auftritt in der Mixed-Staffel gilt Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick im Sprintrennen bei der Heim-WM in Oberhof als eine der Top-Favoritinnen. Dass das deutsche Team die Medaillenränge zum Auftakt deutlich verpasste, lag am allerwenigsten an der 34-Jährigen, die nur einen Nachlader benötigte und in der Loipe wieder einmal allen davon lief. Ihr zweites WM-Gold nach 2019 wäre in dem Wettkampf ab 14.30 Uhr alles andere als eine Überraschung.

In Berlin versammelt sich die Leichtathletik-Elite zum ISTAF Indoor in der Mercedes-Benz-Arena. Neben der Sportlerin des Jahres und 100-m-Europameisterin Gina Lückenkemper geht auch Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo an den Start. Dazu wagt Stabhochsprung-Dominator Armand Duplantis einen weiteren Weltrekord-Versuch.