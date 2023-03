Köln (SID) - Reißt die Kölner Torlosserie gegen Bochum? Seit drei Spielen wartet das Team von FC-Trainer Steffen Baumgart auf einen Treffer, gegen den abstiegsgefährdeten VfL soll der Knoten platzen. Doch auch die Bochumer wollen nach fünf Pflichtspielpleiten und vier torlosen Partien am Stück sowie dem Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz endlich wieder jubeln. Ab 20.30 Uhr rollt der Ball.

SKISPRINGEN: Nach dem WM-Rausch von Planica wartet auf Rekordweltmeisterin Katharina Althaus das nächste Highlight des Winters: die zehntägige Raw-Air-Tour, die mit dem langersehnten ersten Frauen-Skifliegen der Geschichte in Vikersund endet. Los geht es aber am Holmenkollen in Oslo, wo am Freitag die Qualifikation für das erste Einzelspringen ansteht. Ab 20.00 Uhr starten Althaus und Co. von der Schanze, für die Männer geht es drei Stunden vorher los.