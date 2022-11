Bundesligist Borussia Dortmund will sich bei Borussia Mönchengladbach unbedingt mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden.

Köln (SID) - Bundesligist Borussia Dortmund will sich bei Borussia Mönchengladbach unbedingt mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden, muss dabei aber auf den erneut am Sprunggelenk verletzten Kapitän Marco Reus verzichten. Gastgeber Gladbach will dagegen im Borussia-Park ab 20.30 Uhr für Wiedergutmachung nach der Pleite gegen Bochum am Dienstag sorgen.

Deutschlands Basketballer können sich mit einem Sieg gegen Finnland für die WM 2023 qualifizieren. Aufgrund zahlreicher Verletzungen und der gestarteten Vereinswettbewerbe geht das Team von Bundestrainer Gordon Herbert um 19 Uhr jedoch arg ersatzgeschwächt in die in Partie in Bamberg.

Deutschlands Handballerinnen starten mit dem Rücken zur Wand in die WM-Hauptrunde. Mit null mitgenommenen Punkten aus der Vorrunde braucht das Team ab 18.00 Uhr gegen 2019-Weltmeister Niederlande einen Sieg, um sich weiterhin Hoffnungen aufs Halbfinale machen zu dürfen.

Mit Aufsteigerin Jule Niemeier und Debütantin Eva Lys in den Einzeln sowie dem Doppel Anna-Lena Friedsam/Laura Siegemund stemmt sich das deutsche Tennis-Team gegen den Abstieg aus der Weltgruppe im Billie Jean King Cup. Ab 16 Uhr geht es in Rijeka gegen die favorisierten Gastgeberinnen aus Kroatien.