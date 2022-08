Köln (SID) - Zweiter Spieltag, zweite schwierige Aufgabe für Borussia Dortmund: Nach dem Auftaktsieg gegen Bayer Leverkusen muss der BVB am Freitagabend beim SC Freiburg antreten. Ab 20.30 Uhr wollen die Dortmunder im Fernduell mit dem FC Bayern vorlegen und die Tabellenspitze übernehmen. Die Partie ist für Nationalspieler Nico Schlotterbeck eine schnelle Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, erst im Sommer war er aus Freiburg nach Dortmund gekommen. Stürmer Anthony Modeste, gerade vom 1. FC Köln verpflichten, könnte bereits in der BVB-Startelf stehen.

Am zweiten Tag der Multisport-EM in München greifen einige deutsche Hoffnungsträger nach den Medaillen. Im Bahnradsport richten sich die Blicke auf Olympiasiegerin Lisa Brennauer, mit dem Gold-Vierer von Tokio geht sie um 16.37 Uhr in der Mannschaftsverfolgung auf Titeljagd. Auch bei den Triathletinnen geht es bereits um den Sieg, ab 17.15 Uhr sind Laura Lindemann und Lisa Tertsch Kandidatinnen für die begehrten Plätze.

Bei der Schwimm-EM in Rom kämpft Isabel Gose am Freitagabend um eine Medaille. Die 20-Jährige ist im Foro Italico als Vorlaufzweite souverän ins Finale über 800 m Freistil eingezogen, am Freitag wird es um 19.27 Uhr nun ernst - für Gose geht es um ihre erste internationale Medaille auf der Langbahn.

Bei der WM in Herning werden die Medaillen im Nationenpreis der Springreiter vergeben. Um das angestrebte Ziel, die Olympia-Qualifikation für Paris 2024, zu erreichen, muss die deutsche Equipe von Bundestrainer Otto Becker mindestens Platz fünf belegen. Der entscheidende zweite Umlauf beginnt um 21.00 Uhr.