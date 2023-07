Bei den All England Championships in Wimbledon werden im Männer-Einzel die beiden Endspielteilnehmer ermittelt.

Bei den All England Championships in Wimbledon werden im Männer-Einzel die beiden Endspielteilnehmer ermittelt. In den Halbfinals trifft der serbische Grand-Slam-Rekordgewinner Novak Djokovic auf dem Weg zu seinem fünften Triumph im Tennis-Mekka nacheinander ab 14.30 Uhr auf Jannik Sinner aus Italien. Das zweite Vorschlussrundenmatch bestreiten im Anschluss der spanische Weltranglistenerste Carlos Alcaraz und der Russe Daniil Medwedew.

Deutschlands Top-Parasportler Markus Rehm peilt bei der Leichtathletik-WM in Paris seinen sechsten WM-Titel im Weitsprung an. Nach der Verbesserung seines Weltrekordes auf 8,72 m liebäugelt der vierfache Paralympics-Sieger aus Leverkusen außerdem mit dem Durchbruch der Neun-Meter-Schallmauer. Der Wettbewerb beginnt um 18.56 Uhr.

Bei der Tour de France nimmt der Kampf um Gelb wieder richtig Fahrt auf. Nach drei etwas leichteren Tagen führt der Kurs das Peloton am französischen Nationalfeiertag zurück in die Berge. Die erste von drei Bergetappen nacheinander endet nach knackigen 137,8 km auf dem Grand Colombier. Die Topfavoriten Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard dürften sich dabei bereits am Tag vor der ersten Alpenetappe den nächsten Showdown liefern.