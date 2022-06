Köln (SID) - Die Deutsche Fußball-Liga veröffentlicht um 12.00 Uhr die Spielpläne für die Bundesliga und 2. Bundesliga. Wegen der Winter-Weltmeisterschaft in Katar gibt es in der neuen Saison eine längere Pause zwischen November und Januar.

Alba Berlin steht in der Basketball-Bundesliga kurz vor dem dritten Titelgewinn in Folge. In Spiel drei der Best-of-five-Finalserie hat der deutsche Meister gegen Bayern München in der eigenen Halle beim Stand von 2:0 den ersten Matchball. Tip-off ist um 19.00 Uhr.

In der Formel 1 steht in Montreal der Große Preis von Kanada auf dem Programm. Um 20.00 und um 23.00 Uhr MESZ finden die beiden freien Trainings statt. Das Rennen der Königsklasse des Motorsports ist für Sonntag um 20.00 Uhr angesetzt.