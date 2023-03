Köln (SID) - Auf wen trifft der deutsche Rekordmeister Bayern München im Viertelfinale der Champions League? Ab 12.00 Uhr beginnt die Auslosung der nächsten beiden K.o.-Runden der Königsklasse in Nyon/Schweiz. Auch in der Europa League und in der Conference League werden anschließend die nächsten Paarungen ermittelt.

Trotz 30 Punkten auf dem Konto darf sich Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga noch nicht in Sicherheit wiegen. Zum Auftakt des 25. Spieltags sind die Aufsteiger ab 20.30 Uhr beim Tabellennachbarn Borussia Mönchengladbach gefordert.

Hansi Flick präsentiert seinen Kader für den Neustart nach dem WM-Debakel. Der Bundestrainer hat für die Länderspiele gegen Peru und Belgien Überraschungen angekündigt - die deutschen Fußball-Fans werden sich an weniger bekannte Namen wie Kevin Schade oder Vitaly Janelt gewöhnen müssen.

Beim Weltcup-Finale in Oslo steht der erste Teil der Abschiedsvorstellung von Biathlon-Star Denise Herrmann-Wick auf dem Programm. Drei Tage nach ihrer Rücktrittsankündigung geht die Olympiasiegerin im Sprint an den Start. Das Rennen am Holmenkollen beginnt um 15.20 Uhr.