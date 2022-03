Köln (SID) - Borussia Mönchengladbach peilt im Kampf um den Klassenerhalt beim VfL Bochum den nächsten Sieg an. Das 2:0 über Hertha BSC am vergangenen Wochenende brachte Luft im Tabellenkeller, jetzt können die Fohlen mit einem weiteren Dreier Bochum in der Tabelle überholen. Beiden Teams fehlen in der Partie um 20.30 Uhr die Cheftrainer: Adi Hütter und Thomas Reis bleiben nach positiven Coronatests zuhause.

Die deutschen Biathletinnen um Olympiasiegerin Denise Herrmann hoffen beim Weltcup-Finale am legendären Holmenkollen auf einen erfolgreichen Saisonabschluss. Im Sprint über 7,5 km ab 13.15 Uhr geht es zum Auftakt in Norwegen auch um eine gute Ausgangsposition für den Verfolger am Samstag. Bei den Männern startet Ex-Weltmeister Erik Lesser ab 15.50 Uhr in seine Abschiedsvorstellung.

Unter einem komplett neuen Reglement starten Weltmeister Max Verstappen und Co. in Bahrain in die neue Saison. Die Rennserie erhofft sich von den neuen Vorschriften mehr Spannung an der Spitze und mehr Rad-an-Rad-Duelle auf der Strecke. Die ersten echten Erkenntnisse wird das Training am Freitag liefern, das erste Rennen des Jahres steht dann am Sonntag auf dem Programm.