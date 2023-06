Arminia Bielefeld kämpft gegen den Absturz in die 3. Liga. Ein Jahr nach dem Abschied aus der Bundesliga müssen die Ostwestfalen in der Relegation gegen Drittligist Wehen Wiesbaden" itemprop="name" />SV Wehen Wiesbaden den nächsten Abstieg verhindern. Das Hinspiel in Wiesbaden beginnt um 20.45 Uhr.

Die große Überraschung steht bevor: Außenseiter ratiopharm Ulm kann mit einem Sieg in heimischer Halle das Finalticket in der Basketball Bundesliga lösen. In der Best-of-Five-Serie führen die Ulmer mit 2:0 gegen Pokalsieger Bayern München, im Viertelfinale hatte das Team von Trainer Anton Gavel bereits den deutschen Meister Alba Berlin aus den Play-offs geworfen. Tip-off in Ulm ist um 19.00 Uhr.

Die deutsche U17-Nationalmannschaft spielt bei der Fußball-Europameisterschaft in Ungarn um den Titel. Im Endspiel von Budapest trifft die Mannschaft von Christian Wück auf Frankreich. In der Gruppenphase besiegte das DFB-Team die Franzosen mit 3:1, um 20.00 Uhr soll nun der erste EM-Titel seit 2009 her.