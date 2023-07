Zwei Mitfavoriten starten in die Frauen-WM. Die Schwimm-WM in Japan geht weiter und bei der Tour de France steht die 19. Etappe an.

Am zweiten Tag der Fußball-WM Down Under startet Mitfavorit Spanien ins Turnier. Vor dem Auftakt um 9.30 Uhr MESZ in Gruppe C gegen Costa Rica dreht sich bei den Südeuropäerinnen alles um Alexia Putellas: Wird die Weltfußballerin rechtzeitig fit? Für die Schweiz und ihre deutsche Trainerin Inka Grings geht es in Gruppe A um 7.00 Uhr MESZ los, gegen Underdog und WM-Debütant Philippinen soll ein Sieg her. Um 4.30 Uhr MESZ sind Kanadas Olympiasiegerinnen gegen Nigeria gefordert.

Die 19. Etappe der Tour de France bietet Ausreißern, die bisher leer ausgegangen sind, die Chance auf den ersehnten Tagessieg. Über 172,8 km schlängelt sich das Fahrerfeld von Moirans-en-Montagne nach Poligny, am Ende wartet eine schier endlose sieben Kilometer lange Zielgerade. Schafft es der deutsche Allrounder Georg Zimmermann nach seinem zweiten Platz in Issoire diesmal erneut aufs Treppchen?

Bei der Schwimm-WM im japanischen Fukuoka stehen die nächsten Entscheidungen an. Ohne deutsche Beteiligung steigen die Wasserspringerinnen im Kampf um Edelmetall ab 11.00 Uhr auf das 3-m-Brett. Die Team-Synchronschwimmer messen sich ab 12.30 Uhr im freien Programm.