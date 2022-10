Köln (SID) - Zum Auftakt des 11. Spieltages der Fußball-Bundesliga kommt es um 20.30 Uhr zu einem Duell zweier Mittelfeldteams. Der Conference-League-Teilnehmer und Tabellensiebte 1. FC Köln ist beim FSV Mainz 05 zu Gast. Die Mainzer belegen derzeit den 11. Rang.

In der Formel 1 steht am Wochenende der 19. WM-Lauf auf dem Programm. In Austin/Texas werden am Freitag zunächst die beiden freien Trainings absolviert. Los geht es um 21.00 bzw. 0.00 Uhr deutscher Zeit.