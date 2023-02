Köln (SID) - Duell der Tabellennachbarn: Wenn Borussia Mönchengladbach zum FSV Mainz 05 reist, trifft der Bundesliga-Achte auf den punktgleichen Neunten. Beide Teams haben ein komfortables Polster nach unten, liegen aber im Kampf um Europa erheblich zurück. Was auf den ersten Blick nach grauem Mittelmaß ausschaut, kann sich als packende Partie entpuppen - schließlich düpierte Gladbach am vergangenen Wochenende den Spitzenreiter aus München, während die Mainzer nach zuletzt zwei Siegen mit breiter Brust antreten. Wer kann den Aufwärtstrend fortführen und nochmal oben anklopfen? Ab 20.30 Uhr rollt der Ball.

Mit dem WM-Ticket in der Tasche will Bundestrainer Gordon Herbert die beiden letzten WM-Qualifikationsspiele zur Sichtung der deutschen Basketball-Zukunft nutzen. Gleich acht Spieler ohne Länderspieleinsatz hat Herbert für den Lehrgang in Frankfurt am Main berufen. Erster Härtetest für den blutjungen Kader: das Duell gegen Schweden. Los geht es um 19.30 Uhr.

Nathalie Armbruster will im slowenischen Planica Geschichte schreiben: Als erste deutsche Kombiniererin kann die 17-Jährige eine WM-Medaille ergattern. Ab 11.30 Uhr springen die Athletinnen von der Schanze, ehe Armbruster und Co. ab 14.15 Uhr in die Loipe starten. Auch für die Skilangläufer wird es herausfordernd, denn bei zu hohen Temperaturen steht der Skiathlon über 30 km an. Schafft Youngster Friedrich Moch den Sprung in die Top 10? Um 15.30 Uhr fällt der Startschuss.