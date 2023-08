FUSSBALL: Pokalsieger RB Leipzig steht zum Auftakt des zweiten Spieltags der Bundesliga bereits unter Druck. Nach der Niederlage bei Bayer Leverkusen ist für die Mannschaft von Trainer Marco Rose am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) ein Sieg gegen den VfB Stuttgart Pflicht, will sie nicht schon früh in der Saison ihren Ambitionen hinterherlaufen. Die Gäste, vergangene Saison erneut fast abgestiegen, können entspannt auftreten: Sie kommen sogar als Tabellenführer.

LEICHTATHLETIK: Die Könige der Athleten starten bei den Weltmeisterschaften in Budapest in ihren Wettkampf. Zu den Medaillenanwärtern im Zehnkampf gehören auch zwei Deutsche: Europameister Niklaus Kaul und Leo Neugebauer, der neue deutsche Rekordhalter. Um 10.05 Uhr geht es los mit den 100 Metern. Goldfavoriten sind Weltrekordler Kevin Mayer aus Frankreich und Olympiasieger Damian Warner aus Kanada.

HOCKEY: Die deutschen Hockey-Männer kämpfen bei der Europameisterschaft in Mönchengladbach um den Einzug ins Endspiel. Sie treffen dabei auf die Mannschaft aus England, die sie im Januar auf dem Weg zum Weltmeistertitel in einem dramatischen Viertelfinale bezwangen. Das Spiel beginnt um 21.00 Uhr.